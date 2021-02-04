الأمن الوطني يقبض على عصابة للإتجار بالمخدرات في بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، الاربعاء، القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد، مؤكدا ضبط (1 كغم ونصف) من السموم المخدرة.

وذكر الجهاز في بيان اليوم (3 شباط 2021)، انه “بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكن جهاز الامن الوطني في بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على احد تجار المخدرات وبحوزته (نصف كغم) من مادة الكرستال بكمين محكم شمال شرقي العاصمة”.

واضاف، انه “وبدلالته جرى اعتقال جميع افراد العصابة البالغ عددهم خمسة اشخاص، كما اعترف بوجود وكر خاص بهم وسط بغداد؛ اذ تمت مداهمته ومصادرة (كغم واحد) من الكرستال وكميات من مادتي (الحشيشة والمرجوانا) مع ادوات تعاطي وميزان الكتروني”.

واوضح،انه “جرى تدوين اقوالهم اصوليا وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

ا.ح