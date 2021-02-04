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التربية تُحدد موعد بدء الامتحان النصفي لمراكز محو الامية

حددت وزارة التربية / المديرية العامة للشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الامية ، موعد الامتحان النصفي لمراكز محو الامية لمرحلتي الأساس والتكميلي للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت الوازرة في بيان انه “تم تحديد يوم الجمعة الموافق الـ19 من شهر شباط الحالي موعدا لبدء الامتحان النصفي لجميع مراكز محو الامية في بغداد والمحافظات بالإضافة الى ممثلية الوزارة الاتحادية في محافظتي أربيل ودهوك ، حيث سيستمر لغاية ال_5 من آذار المقبل”.

وبحسب البيان فان “الامتحانات ستشمل مرحلتي الأساس والتكميلي للدفعة “التاسعة”.

علما ان الامتحانات ستتم فقط ايام الجمعة ضمن الفترة المحددة اعلاه ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات خلية الازمة الصحية وتوجيهات وزارة التربية بهذا الخصوص .

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