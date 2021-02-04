المفوضية تعلن المواعيد النهائية لتسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين

أكدت مفوضية الانتخابات، أمس، أن استقبال طلبات تشكيل التحالفات السياسية سيغلق بعد العاشر من الشهر الجاري، بينما سيكون يوم 1 آذار المقبل هو آخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن مجلسه “سبق أن حدد، بحسب التوقيتات الزمنية في الجدول العملياتي الفنّي لكلّ مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الخاصّة بانتخاب مجلس النوّاب العراقي لعام 2021، أنّ آخر موعد لاستقبال طلبات تشكيل التحالفات السياسية التي انطلقت في 9/1/2021 سيكون لغاية 10/2/2021، كما أنّ آخر موعد لاستقبال قوائم المرشّحين التي انطلقت في 9/1/2021 سيكون لغاية 1/3/2021، وأنّ آخر موعد لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في 2/1/2021 ستكون لغاية نهاية يوم 31/3/2021”.

وأكد، أن “هذه المواعيد نهائية”، داعيا “التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ لإبداء الرغبة في المشاركة الانتخابية، وتحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل كلّ تحالف، من خلال ملء الاستمارة الخاصّة بهذا الإجراء”.

ودعا خلف “المرشّحين الأفراد والتحالفات والأحزاب السياسية إلى مراجعة مكاتب المحافظات الانتخابية المنتشرة في عموم أرجاء العراق لتقديم قوائم المرشّحين”، مبيناً أن “المفوضية شرعت باستعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في عام 2021 معتمدةً على نظام (الصوت الواحد غير المتحوّل) في عدّ الأصوات، إذ يقوم الناخب وفقًا لهذا النظام بمنح صوت واحد لمرشّح واحد ضمن الدائرة الانتخابية، ثُمّ تُملأ المقاعد بالمرشّحين الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات”.

وأوضح، “إذا كانت لدائرة انتخابية ثلاثة مقاعد، تُمنح هذه المقاعد للمرشّحين الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات مع مراعاة كوتا النساء. وبحسب ما تضمّنه قانون انتخابات مجلس النوّاب العراقي رقم 9 لسنة 2020 (ويُعدّ فائزًا من حصل على أعلى الأصوات)، الذي اعتمد الدوائر الانتخابية المتعدّدة في المحافظة الواحدة، ووزّع البلد إلى (83) دائرة انتخابية، مستندًا في هذا التوزيع إلى عدد المقاعد المخصّصة لكوتا النساء من مجموع عدد مقاعد مجلس النوّاب العراقي الحالي البالغ عددها ( 329) مقعدًا”.