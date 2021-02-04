النزاهة توقف إجراءات نقل ملكية عقار بالأنبار مساحته (54) دونماً

أثمرت جهود هيئة النزاهة الاتّحاديَّة عن إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة عقارٍ تعود ملكيَّته للدولة في مُحافظة الأنبار؛ وذلك لوجود مُخالفاتٍ في إجراءات التمليك.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى قيام ملاكات مكتب تحقيق الأنبار بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام مُديريَّة زراعة المُحافظة وشعبة زراعة الخالديَّة، بالتعاون مع بعض الأشخاص، ببيع عقارغابات الحبانيَّة البالغة مساحته (54) دونماً.

وأضافت إن عمليَّة البيع تمَّت على الرغم من تأكيد دائرة عقارات الدولة في محافظة الأنبار بعدم إعطاء أيَّة موافقةٍ على التمليك، إلا بعد الرجوع إلى الدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة.

الدائرة أوضحت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرَّر إيقاف الإجراءات كافة الخاصَّة بنقل ملكيَّة العقار.

وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من الشهر الجاري عن إحباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وأن قيمته التقديريَّة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار.