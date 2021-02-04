بالفيديو.. بعد رفضها وسام الحرية الرئاسي مرتين من ترامب.. دوللي بارتون تكرر الأمر مع بايدن

كشف تقرير قناة الغد عن رفضت ملكة موسيقى الريف في الولايات المتحدة دوللي بارتون، وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد رفضه مرتين سابقا من دونالد ترامب.

وأضاف التقرير أن وبررت دوللي بارتون بررت ذلك بقولها “إدارة جو بايدن تريد إعطائي وسام الحرية، وأنا لا أعمل لأجل هذه الجوائز.. كما أنني لست متأكدة أنني استحق هذه الجائزة” وذلك وفقا لما ذكرته الجارديان البريطانية.

وبارتون 75 عاما ، وقد تبرعت بمليون دولار في أبريل الماضي في المساعدة والبحث لتطوير لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا.

كانت بارتون كد أكدت أيضا في وقت سابق أن “العديد من ملايين الدولارات، ذهبت للمساعدة لكنني شعرت بالفخر لكوني جزءا من تلك المساعدات”.

من جانبه أعلن الرئيس الأسبق، باراك أوباما، اندهاشه، من عدم تسلم بارتون لوساك الحرية، وأكد أنه سيتواصل مع بايدن من أجل ذلك.