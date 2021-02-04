فرنسا : البيشمركة شركاءنا

أكدت باريس ، اليوم الخميس ، انها تعتبر قوات البيشمركة شريكة لها في القتال ضد الإرهاب ، مشيرة الى تقديم الدعم لها عبر التدريب والمعدات .

القنصلية الفرنسية ، قالت في منشور على موقعها الرسمي في فيس بوك وطالعته (باسنيوز) ، ان “البيشمركة هم شركاؤنا في القتال ضد داعش” . مضيفة ” تساهم فرنسا في تقديم التدريب والمعدات لهم”.

وأرفقت القنصلية منشورها بصور لقوات ومقاتلين من البيشمركة (القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان) من بينها صورة تجمع بين القنصل الفرنسي لدى أربيل اوليفيه ديكوتيني ومسؤول محور مخمور ــ كوير في قوات البيشمركة سيروان بارزاني.

وفرنسا واحدة من الدول الأعضاء المؤثرين في التحالف الدولي ضد الإرهاب ، ولديها علاقات تأريخية مع إقليم كوردستان ، ومن الداعمين الأساسيين للإقليم وقوات البيشمركة .

تجدر الإشارة الى ان قوات البيشمركة قدمت 1755 شهيداً ونحو 10 آلاف جريح خلال الحرب مع ارهابيّ تنظيم داعش التي امتدت من 2014 وحتى نهاية 2017 ، وتمكنت من الدفاع وحماية اراضي اقليم كوردستان ، وقسماً من الأراضي العراقية ايضاً في سهل نينوى.

وعلى الرغم من ان قوات البيشمركة تعتبر بموجب الدستور العرافي جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية ـ لكنها تُحرم من أي موازنة فيدرالية تخصص لوزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية .