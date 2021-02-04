مصدر: ميليشيات تقف خلف عملية «قرصنة السفينة» .. لتحصيل الإتاوات ’’لهذا السبب يتم التقليل من شأنها’’

أكد مصدر أمني مطلع في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، أن عملية القرصنة التي تعرضت لها سفينة «البارق» ضمن المياه الإقليمية العراقية تقف خلفها الميليشيات، والتي تحاول الضغط على شركات محددة بهدف إجبارها على دفع إتاوات لها مقابل عدم التعرض لها من جديد.

وأوضح المصدر أن «القيادات الأمنية والسياسية في محافظة البصرة تحاول التقليل من شأن تلك العملية، لكونها إما متواطئة مع تلك الميليشيات أو تخاف منها، ولذا تقول بأن العملية حصلت خارج المياه الإقليمية العراقية وأنها حالة فردية فقط».

لافتاً إلى أن «المياه الإقليمية العراقية مفتوحة أمام الميليشيات والتي تعمل من خلالها على تهريب المخدرات من إيران إلى العراق أو تهريب النفط من العراق إلى الخارج».