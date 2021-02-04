نيجيرفان بارزاني: نواصل التعاون مع بغداد والمجتمع الدولي لحل مشاكل الإيزيديين

كد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن الإقليم سيواصل العمل على حل مشاكل الإيزيديين ومنطقة شنگال (سنجار)، وسيقدم كل المعونة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة العراقية والمجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله الناشطة الإيزيدية الناجية من داعش نادية مراد، وفق بيان لرئاسة الإقليم،

نيجيرفان بارزاني، ثمّن عالياً مساعي مراد في سبيل خدمة الإيزيديين، مبدياً استعداد إقليم كوردستان لدعم أي جهد ومشروع يخدم الإيزيديين.

من جانبها عبرت نادية مراد عن شكرها وامتنانها لجهود نيجيرفان بارزاني في ملف الإيزيديين وتقديم الخدمات لهم.

وجرى بحث مسألة إعادة رفات مجموعة من الضحايا الإيزيديين إلى قرية كوجو واتفاق شنگال ومسائل مرتبطة بشؤون الإيزيديين.