أمن كوردستان يطيح بإرهابيين رفعوا «راية داعش» في سيد صادق بالسليمانية

ألقت قوات الأمن في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، القبض على مجموعة إرهابية كانت قد رفعت راية داعش في حدود ناحية سيد صادق بمحافظة السليمانية، مطلع الشهر الماضي.

وجاء في بيان لجهاز الآسايش (الأمن الداخلي)، أن «جهاز آسايش إقليم كوردستان تمكن من إلقاء القبض على منفذي العملية الإرهابية في شهرزور ورفع راية تنظيم داعش في قرية برده رش التابعة لقضاء سيد صادق، على الطريق إلى قضاء بينجوين».

وتمكنت القوات الأمنية من كشف مخططات المجموعة الإرهابية التابعة لداعش في المنطقة؛ حيث خططت لتنفيذ عدد من العمليات، وفق البيان.

كما كشف البيان، أن قوات الآسايش تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على إرهابيين من أصول عربية في محافظة حلبجة في حملتين منفصلتين.

وكان مجهولون قد رفعوا في 2 كانون الثاني / يناير الماضي، راية داعش بإحدى قرى قضاء سيد صادق (60 كم عن محافظة السليمانية)، فيما وقع انفجار لدى محاولة القوات الأمنية إزالة الراية.

دياري رفيق، قائمقام سيد صادق أفاد حينها : «قام مجهولون بنصب راية لتنظيم داعش الإرهابي على تلة في قرية برده رش التابعة لقضاء سيد صادق».

وأضاف «وعند توجه قوات الأسايش إلى المنطقة لإزالة الراية، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفلها، ما أسفر عن إصابة عنصرين من الأسايش بجروح».