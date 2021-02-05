اتفاق برلماني على زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، الاتفاق مع اللجنة المالية على زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع تخصيصاتها والمبالغ الممنوحة لها في الموازنة.

وقال مكتب الكعبي في بيان إن الأخير “ترأس اليوم اجتماعا للجنة المالية النيابية بحضور رئيسها وكامل اعضائها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021، حيث جرى استضافة وزير العمل عادل الركابي، والكادر المتقدم في الوزارة”.

وأكد الكعبي، وفقا للبيان، على “دور اللجنة المالية وسعيها لتقليل صور الانفاق وتخفيض العجز الموجود وتعظيم ايرادات الدولة في هذه الموازنة”.