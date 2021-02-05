البرلمان البلجيكي يبدأ اجراءاته للتعريف بمآسي الايزيديين على يد داعش كإبادة جماعية

بمبادرة من صديق الشعب الكوردي النائب عن حزب CDH البلجيكي د.جورج دالامان ، وبدعم من حزبNVA ، بدأت في البرلمان البلجيكي اليوم الجمعة ، رسمياً الإجراءات للتعريف بالمآسي التي تعرض لها الايزيديون على يد تنظيم داعش الارهابي كجريمة إبادة جماعية .

ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوربي د.دلاور آژگیي ، قال ” سيتم بحث هذه القضية في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي ، ليتم طرحها لاحقاً في جلسة رسمية للبرلمان للتصويت”.

ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوربي ، قدم شكره للنائب دالامان على جهوده مبدياً كامل دعم حكومة إقليم كوردستان لانجاح مبادرته .

والنائب د.جورج دالامان صديق للشعب الكوردي ودعمه في الأوقات العصيبة ، وزار إقليم كوردستان وغرب كوردستان عدة مرات ، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي ، كما انه عضو سابق في منظمة أطباء بلاحدود العالمية.

وكان ارهابيو تنظيم داعش قد اجتاحوا سهل نينوى ومدينة شنگال في الـ 3 من أغسطس / آب 2014 وارتكبوا فظائع بحق الكورد الايزيديين شملت كل انواع الجرائم من قتل وتهجير واختطاف وابادة جماعية .