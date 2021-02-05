Posted on by

القبض على 6 إرهابيين وضبط 6 أوكار تابعة لداعش في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش، وضبط ستة أوكار تابعة للتنظيم في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة، في بيان، إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش، وعملهم بمايسمى قاطع دجلة و نينوى وفرقة الفرقان تحت كنى واسماء مختلفة”.

واشارت إلى “ضبط ستة اوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية)، وجهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الارهابيين للتنقل”، مبينة أن “احد الاوكار المضبوطة يعتبر نقطة اتصال بين الارهابيين القادمين من جميع المحافظات الى محافظة كركوك”.

ولفتت إلى “تدوين اقوال الارهابيين بالاعتراف ورفع المواد المتفجرة وردم الاوكار بدون حادث يذكر”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close