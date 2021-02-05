المالية النيابية : إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة وإلزام الحكومة بالبايومتري

تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال الجبوري في بيان ، إن “اللجنة المالية صوتت على مشروع موازنة الـ 2021 ومنها إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20 ٪؜ وتخفيض اجمالي العجز من 47 ٪؜ الى 19 ٪؜ يعني من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار”.

وأضاف الجبوري ، أن “مشروع الموازنة تضمن أيضاً تضمين مستحقات المحاضرين والعقود والأجراء وزيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار الى تريليون دينار وزيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عما مخصص لها بمقدار تريليون ونصف الترليون دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها كما تضمنت تخصيص مبالغ لإكمال الخطوط الإنتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة وتخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

مشيراً ، الى أن “الموازنة تضمنت أيضاً إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الأحياء الصناعية في العراق ( أعمال السمكرة والصبغ وغيرها ) والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل وإلغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات واصول الدولة خشية تعرض هذا الملف للفساد، واضافة مبلغ 339 مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية وتوفيرها للمواطنين ” ، كما لفت الى ” زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب والمشمولين بقرارات مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وتخصيص مبلغ 199 مليون دولار لهذه السنة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع المحافظات وإلغاء منع الاجازات والتراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة”.

مردفاً ، أن “الموازنة تضمنت إلزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات والمؤسسات والزام مجلس الوزراء باعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء والغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدول”.