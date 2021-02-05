النفط يرتفع الى أكثر من 59 دولارا متجاوزاً أعلى مستوى له منذ عام

سجل النفط أعلى مستوى في عام متجاوزا 59 دولارا للبرميل يوم الجمعة مدعوما بآمال في انتعاش اقتصادي أسرع وقيود على الإمدادات من جانب أوبك وحلفائها.

وارتفعت الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع أكثر من المتوقع في ديسمبر ، مما يشير إلى استمرار قوة التصنيع في الولايات المتحدة. كما يمضي الكونغرس قدمًا في خطة إغاثة الرئيس جو بايدن من COVID-19.

وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 1.2٪ إلى 59.53 دولارا بحلول الساعة 0910 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل 59.67 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير شباط 2020.

وارتفع سعر الخام الامريكي 66 سنتا أو 1.2٪ إلى 56.89 دولارًا للبرميل بعد أن وصل إلى 56.95 دولارًا وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من يناير 2020.