Posted on by

توجه نيابي لتخفيض الموازنة إلى 100 تريليون

كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الخميس، عن وجود توجه لتخفيض موازنة 2021 إلى 100 تريليون.

وقال الزيادي، وفقاً للوكالة الرسمية، ان “هناك توجهاً بتخفيض الموازنة العامة لعام 2021 إلى 100 تريليون، بعد ان خفضت إلى 127 تريليوناً من قبل اللجنة المالية بعد ان ارسلت من قبل الحكومة بحجم 164 تريليوناً”.

وأضاف أن “تخفيض المبلغ الكلي إلى 100 تريليون من شأنه تجنب العراق من الاقتراض والديون”، مشدداً على “ضرورة رسم سياسة مالية تجنب الشعب مخاطر الديون”.

واوضح أن “الارتفاع المستمر في أسعار النفط وبلوغه حاجز الـ 58 دولاراً يساهم في معالجة العجز”، متوقعاً “إجراء تغيير في بنود الموازنة داخل مجلس النواب”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close