طالبان ولدة من الوهابية وتركي الفيصل هو من اسسها،

نعيم الهاشمي الخفاجي

لاغرابة عندما تقرأ لقطعان المستكتبين من دول الابقار الحلوبة الخليجية وهم يحاولون إلقاء جرائم فكر ابن تيمية الوهابي التكفيري على ضحاياهم من الشيعة، بعد سقوط صنم صدام الجرذ الهالك ومن خلال محطة سوا استضافني الاستاذ عادل عوض بحلقة حوار ضمت الاستاذ جواد العطار والوزير عمر الدملوجي والداعية بحزب البعث الاسلامي علاء مكي الذي تورطت حماياته وابنه بقتل عشرات العمال العراقيية الشيعة بمدينة العامل ببغداد، الحوار حول النافق الزرقاوي هل هو شخصية خرافية أم حقيقية، عمر الدملوجي وعلاء مكي قالوا لاوجود للزرقاوي وإنما شخصية خرافية ……الخ من الاكاذيب المغلفة بشعارات الوحدة الوطنية، وصل الدور لي، قلت لهم ولمن يسمعني انتم قلتم ان الزرقاوي شخصية خرافية لاوجود لها وانا اطلب منكم ان تعلنان البراءة من المجرم احمد الخلايلة المكنى في الزرقاوي وإنه ليس من ملة الاسلام وكا ف ر، قالوا هو ماموجود، قلت اعرف لكن اريد تردد هذه المقولة التي ذكرتها، رفضوا ذلك، قلت لهم الزرقاوي منكم وبكم لاداعي للكذب، نعرف سبب كل هذه الانفجارات لامقاومة ولاهم يحزنون القضية استهداف المكون الشيعي، وصل الدور للاستاذ جواد العطار قال لهم الاخ طلب منكم البراءة من الزرقاوي اعلنوا براءتكم، رفضوا ذلك وهذا دليل انهم مرتبطون مع الارهابيين بشكل وآخر، طالبان نتاج انفاق ابقار الخليج عشرات مليارات الدولارات وتجميع النفايات الوهابية من كل اصقاع العالم في بيشاور لمقاتلة السوفيت نيابة عن حلف الناتو، ظهرت حركة طالبان من المدارس الوهابية لذلك تم تسميتهم بالهجة الافغانية البشتونية في اسم طالبان أي طلاب العلم، وشلون علم مال تفخيخ وقطع رؤوس وسلخ جلود وسبي ……الخ، العالم متغير وحركة الزمن مستمرة، الناتو استعمل الوهابية ضد السوفيت في افغانستان، بعد احداث سبتمبر امريكا احتلت افغانستان واسقطت حكم طالبان الذي كان يحضى في اعتراف السعودية والامارت وقطر فقط، السعودية اعترفت بحكومة طالبان بعد سيطرة طالبان على كابل عام ١٩٩٦ حيث عقد مجلس الوزراء السعودي بزعامة الملك فهد وصدر بيان من الديوان الملكي السعودي بقرار الاعتراف في حكومة طالبان، هذه الامور نحن من عاصرناها ولم نسمع ذلك من أحد، امريكا اسقطت طالبان، لدى الامريكان مشاكل مع الروس والصين وايران …..الخ اكيد ان روسيا والصين تدعم طالبان ليس حبا في طالبان وانما لابتزاز امريكا لااكثر، العالم تحكمه المصالح، لولا التناقضات والخلاف بين امريكا وروسيا والصين لما تم دعم المجاهدين الافغان بحرب التحرير ضد السوفيت ولابحرب طالبان ضد الاحتلال الامريكي لافغانستان بعد تورط طالبان وضيوفهم القاعديون في تنفيذ جريمة الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١، السعودية دعمت تنظيمات شيعية ايرانية مثل منظمة خلق الليبرالية الايرانية بل تركي فيصل حضر اجتماع للمعارضة الايرانية في باريس ودفع لهم ملايين الدولارات، لايعني ان السعودية تخلت عن الوهابية وتشيعت بسبب دعمها لمنظمة خلق الليبرالية الشيعية الايرانية،

مستكتب خليجي من البقرة الحلوب الكبيرة ناشرة التطرف والارهاب كتب مقال يقول، الخبر اللافت الذي نقلته وكالات الأنباء، ومنها «رويترز»، عن استضافة طهران لزعيم «طالبان» الأفغانية في إيران بعد تعثر مفاوضات السلام مع الحكومة الشرعية الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة وتوقف المفاوضات في الدوحة، وبحسب وصف «رويترز»، فإن إيران الشيعية التي لطالما كانت عدواً شرساً لحركة «طالبان» السنّية هي اليوم في ضيافتها.

ههههههه شر البلية مايضحك قبل اسبوع وزير خارجية افغانستان اعلن بالصورة والصوت وكل وكالات الانباء نقلت تصريحه بما فيها رويترز ان الحكومة الافغانية طلبت من المملكة العربية السعودية التوسط لدى طالبان لوقف الارهاب لان المملكة العربية السعودية لها تأثير قوي مع طالبان، هل انت تتغابى أم مصاب بمرض الطرش الصم ……الخ، العالم اصبح قرية صغيرة ولم يعد هناك خبر مخفي، بعد ان أنفقت دول الخليج البترولية الثلاث خمس الاموال المستحصلة من البترول بنشر الوهابية بالعالم وبرز وجود التيارات الوهابية التكفيرية خارج الجزيرة العربية في سبعينات القرن الماضي وجائت حقبة احتلال السوفيت لافغانستان فتم نشر الوهابية واصبحت بيشاور مكان لجمع النفايات الوهابية القادمة من كل دول العالم، ونفسه تركي الفيصل اعترف قال انا اشرفت على دعم المجاهدين وتأسيس طالبان، هذا المستكتب بعد مقدمته الطويلة غايته ليقول، الإرهاب اليوم بوضوح هو أنه بلا لون أو جنسية أو دين أو مذهب أو عقيدة أو أرض.

اقول لهذا وامثاله الارهاب له دين وهو الاسلام الوهابي، مذهب الارهاب هو المذهب الوهابي الذي يدرس في الجزيرة العربية والمرتكزات العقدية للارهاب الوهابي نابعة من فتاوي امامكم احمد بن تيمية في كتاب منهاج السنة، الذين نفذوا غزوة ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١ كانوا ١٩ ارهابي وهابي منهم ١٧ ارهابي مواطنين يحملون الجنسية السعودية، ليومنا هذا لازالت ابقار الخليج تنشر الوهابية بالعالم وتوزع فتاوي ابن تيمية وكل عمليات القتل في العالم من الارهاب ذات الصبغة الاسلامية منفذوها وهابية تم توهيبهم من خلال قيام الدول الخليجية الثلاث بنشر الوهابية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

2.2.2021