كيف يمكن للتنظيمات الارهابية تتوسع لولا نشر دول الخليج الوهابية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

كل الاحزاب والتيارات بالعالم لديها مدارس، الاحزاب اليسارية والشيوعية تعود لصاحب الفكر والمدرسة كارل ماركس، الاحزاب القومية تعود لحركة الناصرين، الاحزاب الاسلامية للاخوان المسلمين، البعث للمقبور عفلق للحركة الماسونية للمتنورين المسيحيين، اليوم صرح رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه، اليوم (الإثنين)، إن تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل يعد حالياً «مشروع توسع» باتجاه خليج غينيا، خصوصاً ساحل العاج وبنين.

وفي مداخلة علنية نادرة إلى جانب وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، عرض رئيس الإدارة العامة للأمن الخارجي صوراً لاجتماع عُقد في فبراير (شباط) 2020، ضم كبار المسؤولين المحليين في هذا التنظيم الإرهابي بوسط مالي. وقال إيمييه: «كان هدف هذا الاجتماع هو التحضير لعمليات واسعة النطاق على القواعد العسكرية» من دون أن يقدم تفاصيل. وأضاف: «هذا هو المكان الذي صمم فيه قادة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل مشروعهم التوسعي نحو دول خليج غينيا… هذه البلدان هي الآن أهداف أيضاً، ومن أجل الانتشار جنوباً، يقوم الإرهابيون بتمويل رجال ينتشرون في ساحل العاج وبنين».

كيف يمكن لتنظيم القاعدة وداعش ان تنتشر بالاوساط المسلمة السنية لولا الدعم المالي الخليجي الوهابي في تدريب وتدريس عشرات الاف الطلاب في جامعة ام القرى وجامعة سعود الكبير بعد اكمال دوراتهم يذهبون لبلدانهم ائمة مساجد والمؤسسات الخيرية والممثليات الثقافية في السفارات الخليجية توزع رواتب للامام والخطيب وتوزيع كتب ابن تيمية، ويتم استقطاب الناس بالاموال شعوب فقيرة اكيد يلعب المال دورا مهما، قيام دول الخليج الوهابية بنشر الوهابية وخاصة بين المسلمون الجدد الذين لايعرفون شيئا عن الاسلام، نشر الوهابية تهيء الارضية الخصبة لنمو التنظيمات القاعدية الداعشية البوكو حرامية من خلال عقائد مرجعهم وامامهم احمد بن تيمية، جامعة المصطفى الايرانية تعلم لغة عربية وتفسير قرآن ونحو وصرف وبلاغة وفلسفة ولم تنشر فكر تكفيري وضعها ترمب على قوائمه الارهابية ههههه شر البلية مايضحك ويغض نظره عن الجامعات الخليجية الوهابية التي تنشر الكراهية والارهاب، عالم منافق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية الخبر عن المديرية العامة للأمن الخارجي، حضر لقاء فبراير (شباط) 2020 عبد المالك دروكدال الزعيم التاريخي لـ«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وإياد أغ غالي رئيس «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وأحد مساعديه المقربين أمادو كوفا رئيس كتيبة «ماسينا». وقُتل دروكدال في يونيو (حزيران) بنيران القوات الفرنسية في شمال مالي.

وقال إيمييه: «إياد أغ غالي يجسد استراتيجية القاعدة في الساحل (…) إنه رجل يمارس الإرهاب بشكل يومي، ولا يتردد في الانضمام إلى قواته المتعطشة للعنف».

وتنتشر في منطقة الساحل جماعات متطرفة مرتبطة إما بـ«القاعدة» وإما بتنظيم «داعش»، ولها وجود كبير في مناطق أهملتها إلى حد كبير من السلطات المركزية، هناك انتشار واسع بعشر دول افريقية للارهاب الوهابي في دول الساحل والصحراء،فرنسا نشرت ٥١٠٠ جندي في افريقيا ورغم تم قتل قادة بالتنظيمات الارهابية لكن الارهاب وجد ارض خصبة في افريقيا بفضل الدعم المالي للدول الخليجية الثلاث الوهابية للاسلام الوهابي ويوم بعد يوم تزداد اعداد التكفيريين ولايمكن وقف الارهاب بدون الغاء فتاوي التكفير لامام التكفيريين احمد بن تيمية ومحمد عبدالوهاب انا لست بصدد محاكمة ابن تيمية رجل عاش قبل اكثر من ٨٠٠ عام ومات والظروف التي عاشها تختلف عن ظروف اليوم وكلامه ليس ايات قرانية مقدسة لايمكن حذفها، اذا كان الوهابية ينتقدون الشيعة ويفترون عليهم وينسبون اليهم ماليس بهم، وعندما تتحدث مع الوهابي يقول حسبنا كتاب الله فقط، طيب لماذا لاتحذفون فتاوي ابن تيمية التي تكفر الشيعة والمتصوفة وكل شخص لايدين في دين الوهابية، حذف فتاوي فقيه او شيخ سهلة وبسيطة لان فتاوي وكلام الفقيه ليس نص مقدس كالقران، لكن الوهابية يصنمون ويقدسون ائمة مذهبهم وهم اكثر الناس تطرفا من بقية المذاهب والنحل والملل، محاربة فرنسا والغرب للارهاب في افريقيا اشبه بمن يريد يقتل افعى سامة ويضربها بطرف ذيلها، الضرب على الذنب او الذيل لاقيمة له، الذي يريد محاربة الارهاب عليه حذف فتاوي ابن تيمية، حكومة اقليم كوردستان اتخذت قرار بمنع تداول كتب ابن تيمية لانها تهدد المجتمع الكوردي السني الذي يتبع المذهب الشافعي والتصوف.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1.2.2021