مسرور بارزاني: كوردستان ملتزمة بدعم مرضى السرطان .. حتى القادمين من مناطق العراق الأخرى

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن حكومته ملتزمة بدعم مرضى السرطان وتوفير العلاج المجاني لهم، حتى أولئك القادمين من مناطق العراق الأخرى.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها مسرور بارزاني، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «في اليوم العالمي للسرطان، قلوبنا مع أولئك الناجين من مرض السرطان، والذين لا زالوا يكافحونه، والكثيرين ممنا فقدناهم بسبب هذا المرض. حكومتي ملتزمة بدعم مرضى السرطان، مثل ژالا وعائلتها».

وأضاف «على مدار العام الماضي، استثمرنا أكثر من 60 مليون دولار من صندوق السرطان التابع لحكومة إقليم كوردستان لإعطاء فرقنا الطبية الموارد التي يحتاجونها لعلاج مرضى السرطان، بما في ذلك المراكز والأدوية الجديدة المتطورة».

وأضاف بارزاني «نحن نعلم أن المرضى بحاجة إلى دعم شامل. لهذا فإن العلاج في هذه المراكز مجاني، ويتم تقديم العلاج للمرضى القادمين من أجزاء أخرى من العراق أيضاً. كما نقدم المساعدة المالية عندما يكون ذلك ممكناً».

وأرفق رئيس الحكومة تغريداته بمقطع فيديو لمريضة سرطان تدعى (ژالا)، تتحدث فيه عن الدعم الذي تلقته من حكومة إقليم كوردستان خلال مراحل علاجها.