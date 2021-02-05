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مقرب من الصدر يرد على حديث المالكي عن “البطة”

رد مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على حديث رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي عن سيارة “البطة”.
وقال صالح محمد العراقي في بيان له، إن “البطة هي الحل الوحيد للفاسدين ولمن باعوا ثلث العراق لداعش، الا ان اخلاقنا نحن لا تسمح لنا بذلك”

وكان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أعرب، اليوم الخميس، خلال لقاء، عن خشيته من تأثير السلاح المنفلت على “الانتخابات” المقبلة التي وصفها بـ”المعركة”، فيما أكد أنه لن يسمح لما سماها بـ”البطة” بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق.

وأدناه نص بيان المقرب من الصدر:

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