نائب رئيس البرلمان العراقي : قانون الناجيات الايزيديات يتضمن استحقاقات مادية ومعنوية

كشف النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي ، اليوم الجمعة ، انه ” برعاية لجنة المرأة في مجلس النواب تم اللقاء بالناجيات الازيديات من داعش الارهابي”،مشيراً الى ان “قانون الناجيات الايزيديات مهم وفيه جوانب متعددة وهو فرصة لتأهيل الناجيات من الايزيديين والمسيحيين والتركمان والشيعة والسنة وهو قانون شامل لجميع شرائح المجتمع”.

وأوضح الكعبي ، في لقاء متلفز ، ان “عنوانه الناجيات الايزيديات لكن مضمونه شامل لشرائح المجتمع العراقي كافة “، لافتا الى ان “مجلس النواب واعضاءه داعمين للقانون وسيكون هنالك تجريم لحقبة من حقب داعش الارهابي الذي مارس الارهاب على شرائح العراق كافة”.

مردفاً ، أن ” المساعي مستمرة لاقرار القانون خلال الجلسات المقبلة، وستكون فيه استحقاقات مادية ومعنوية “، مشددا على أن “هذه رسالة للمجتمع الدولي على أن هذه الحقبة لن تمر دون اطار تشريعي”.

وكان الكعبي ، أعلن أول امس الأربعاء ، الوصول إلى اتفاق نيابي لتشريع قانون الناجيات الايزيديات، فيما دعا الحكومة لتشكيل مكتب انقاذ المختطفين ‏الايزيديين في شنگال (سنجار)‎.

وقال الكعبي ، ان “هناك اتفاقا نيابيا واسعا لتشريع قانوني المقابر الجماعية والناجيات الايزيديات ‏خلال الفترة المقبلة بعد دراستهما فنيا وعملياتيا من قبل اللجان النيابية المكلفة بذلك”، معتبرا “تشريع القانونين ‏رسالة للمجتمع الدولي بإن الحقبة السوداء لداعش لن تمر دون غطاء تشريعي يوثقها بكل التفاصيل والقصص ‏المؤلمة‎ “‎.