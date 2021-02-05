هجوم مسلح على مقر الشيوعي العراقي في النجف

أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الجمعة، عن تعرض مقره في محافظة النجف (جنوب العراق) الى هجوم مسلح.

وذكر بيان للحزب : “مرة أخرى تعود خفافيش الظلام في تمام الساعة الثالثة و50 دقيقة من فجر اليوم الجمعة، لتستهدف خيمةَ الشعب ومهدَ الثائرين، مقرَ حزبنا الشيوعي العراقي في النجف بقنابل المولوتوف ورصاصات الغدر الآثمة”.

وأضاف “هذا البيت الذي تخرجت فيه جحافل المناضلين من أجل وطن حر وشعب سعيد، هذا البيت الذي خرجت منه العشرات من قناني الأوكسجين وأجهزة التنفس لاسعاف المصابين بفايروس كورونا وآلاف السلات الغذائية في مواجهة الحظر الذي رافق الجائحة” .

وتابع “في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الفعلة الجبانة، نؤكد بقاءنا على طريق الشعب لتحقيق التغيير الشامل والخلاص من سلطة الفساد والفاسدين والقتلة المأجورين، ونطالب الحكومة مرة أخرى بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل قانون الأحزاب النافذ وضبط الأمن كمقدمة واجبة لإجراء الانتخابات القادمة، كما ونشيد بالاستجابة السريعة للقوات الأمنية وفرق الدفاع المدني في المحافظة ونطالبها بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة”.