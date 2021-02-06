البرلمان يتضامن مع اللجنة المالية ويحذر من “مساع لإرباك عمل الدولة”

أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، موازنة العام الجاري 2021 مهمة جداً لمعالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية التي تواجه العراق، فيما استنكرت لهجوم “الأصوات النشاز” على اللجنة المالية النيابية.

وقالت الرئاسة في بيان إنها “تستنكر الهجوم الذي تشنه أصوات نشاز ضد اللجنة المالية النيابية ومحاولة عرقلة عملها بهدف إفشالها وبالتالي إفشال الموازنة وعدم تمريرها في مجلس النواب لإرباك عمل الحكومة والدولة عموماً في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد”.

وأوضحت، ان “موازنة العام الجاري 2021، مهمة جداً لمعالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية التي تواجه العراق من جهة وتلك التي نجمت عن عدم تشريع قانون موازنة العام الماضي 2020، وما تسببت به جائحة كورونا من آثار سلبية على الواقع الصحي والاقتصادي”، لافتا إلى أن “هدف هذه الأصوات هو هو إفشال السلطتين التشريعية والتنفيذية وإظهارهما ضعيفتين وغير قادرتين على إمضاء الموازنة”.

وطالبت الرئاسة الكتل السياسية بـ”الإفصاح عن توجهاتها بشأن الموازنة من خلال ممثليها في اللجنة المالية”.