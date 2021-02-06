الصدر يوجه ’’مسؤوله الأمني’’ بحماية مقر اتحاد أدباء النجف

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت (6 شباط 2021)، بحماية مقر اتحاد ادباء النجف.

ونشرت صفحة ’’ صالح محمد العراقي’’، المقربة من الصدر، اليوم، ان “ما حدث في مقر ادباء النجف لا يمثلهم على الاطلاق”.

واضافت الصفحة “بل قد صدر من مجموعة بعـ *ـ ثية ودو١١ عش او اناس لا وطن لهم غير التشبه بالغرب وعشق العـ…دو الصـ هـ.ـيوني.. لان مثل تلك الافعال تفرح العـ.ـدو وتثير الفتـ…ـنة”.

وتابعت “ومن هنا اوجه نداءي للمخلصين بعدم التظاهر امام المقر اطلاقا.. وإننا سنتصرف بطرق اجتماعية وقانونية اخرى وسنجعلهم عبرة للجميع.. فكيل التهم جزافا جـر . *يمة يعاقب عليها الشرع والقانون”.

وقالت الصفحة “ولقد وجه سماحته (الصدر)، مسؤوله الامني الخاص بحماية المقر”.

ويوم أمس الجمعة، نظم اتحاد ادباء محافظة النجف، استذكاراً بذكرى حادثة اقتحام ساحة الصدرين بالمحافظة، فيما هتف بعض الحاضرين ضد دور التيار الصدري آنذاك، الأمر الذي اثار حفيظة انصار التيار الصدري بالمحافظة.