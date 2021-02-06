المنافذ الحدودية تعلن إخلاء حاويات متكدسة في الموانئ تشكل تهديداً أمنياً وبيئياً

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إخلاء حاويات متكدسة في موانئ البصرة التي تشكل تهديداً أمنياً وبيئياً لما تحتويه من مواد كيميائية خطرة ومواد اخرى شديدة الخطورة.

وذكر بيان لإعلام الهيأة أن “رئيس الهيأة اللواء عمر عدنان الوائلي قام بزيارة تفقدية مفاجئة الى المنافذ الحدودية في محافظة البصرة للاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لتطبيق نظام الاتمتة الإلكترونية وفق المنصة الإلكترونية والمنجزة من قبل ملاكات هيأة المنافذ الحدودية وإمكانية ربطها بالبوابة الإلكترونية في (ساحة الترحيب) بالتعاون مع الشركة العامة للموانئ العراقية والدوائر العاملة الأخرى”.

وأوضح البيان أن “هذه الزيارة التفقدية العاجلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة اهتماماته بضرورة الشروع بالعمل بنظام الاتمتة الإلكترونية في المنافذ الحدودية لإحكام السيطرة على الإيرادات الحكومية ومنع الهدر بالمال العام وكذلك لضمان حسن الأداء في إنجاز المعاملة الكمركية”.

واشار البيان إلى أن “الوائلي أشرف على إخلاء الحاويات المتكدسة في الموانئ والعائدة إلى المؤسسات الحكومية والتي تشكل تهديداً أمنياً وبيئياً لما تحتويه من مواد كيميائية خطرة ومواد اخرى شديدة الخطورة والتي مضى على تواجدها في الموانئ سنوات عدة”.