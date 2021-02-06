الياسري يعلن العثور على ثاني الصيادين المفقودين في بحر النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، العثور على ثاني الصيادين المفقودين في بحر النجف.

وقال الياسري في بيان، “اقدم الشكر الى ابطال الدفاع المدني وقيادة شرطة المحافظة ورئيس الوحدة الادارية لناحية النور وطيران الجيش وجميع الغواصين وشرطة النفط وفرقة الامام علي الابطال في منخفض بحر النجف وجميع المشاركين الذين عثروا على جثة الصياد الثاني داخل البحر”.

وأعلن الياسري، الأربعاء (3 شباط 2021)، العثور على أحد الصيادين المفقودي جراء العاصفة التي ضربت المدينة قبل أيام.

ويوم الجمعة من الاسبوع الماضي، تعرضت مدينة النجف إلى عاصفة ترابية أدت إلى وفاة طفلة يبلغ عمرها سبع سنوات، إضافة إلى حدوث العشرات من حالات الاختناق.