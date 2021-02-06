باريس سان جيرمان يُعلن إصابة نيمار قبل مباراة مارسيليا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، إصابة لاعبه الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وغيابه عن تدريبات النادي الباريسي، اليوم السبت، قبل مباراة أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يحل ضيفًا على مارسيليا، مساء غد الأحد، على ملعب “فيلودروم”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري .

ولم يتواجد نيمار في التدريبات صباح اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الغد، وقال النادي في بيانه: “نيمار لم يتدرب اليوم، لأنه لم يكن قادرًا على التدريب بسبب التهاب المعدة والأمعاء”.

ولم يكشف النادي الباريسي مدة غياب نيمار، مُشيرًا إلى أنّ سيتم تقييم حالة الأغلى في تاريخ كرة القدم، خلال الساعات القادمة.