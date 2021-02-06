(بالفيديو) كاظم الساهر يغني لمسبار الأمل

أطلق القيصر كاظم الساهر أغنية حول “مسبار الأمل” الإماراتي الذي من المؤمل أن يقترب من مدار الالتقاط حول كوكب المريخ في التاسع من شباط/ فبراير الجاري.

ويعد “مسبار الأمل” مشروعاً غير مسبوق بالنسبة للدول العربية، وفي حال نجاحه في الوصول لوجهته ستكون الإمارات الدولة الخامسة في العالم التي تحقق هكذا إنجاز تاريخي.

وتستهدف المهمة العلمية لـ”مسبار الأمل”، الإماراتي توفير بيانات علمية لم توفرها المهمات السابقة نحو المريخ، وفق الصحافة الإماراتية، حيث سيوفر المسبار صورة هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية، والتغيرات المناخية على الكوكب الأحمر ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة في المريخ الممتدة إلى 687 يوماً بحسابات كوكب الأرض.