(بالفيديو والصور) كوجو تستقبل رفات 104 من ضحايا الإيزيديين على يد داعش

استقبلت قرية كوجو في قضاء شنگال (سنجار)، اليوم السبت، رفات 104 من الكورد الإزيديين، لتوارى الثرى بمراسم رسمية.

شارك في المراسم، ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان، وكل من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق كريم خان، وممثل عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وممثلي البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات العاملة في بغداد وأربيل، ومسؤولي المنظمات الدولية.

وشاركت المئات من العائلات الإيزيدية التي اتشحت بثياب الحداد، باستقبال رفات ضحايا المقابر الجماعية التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي، عند اجتياحه القضاء مطلع أغسطس/آب عام 2014.

ووصل رفات الضحايا إلى شنگال، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، قادمة من بغداد حيث أقيم له مراسم تأبين ووداع كبير في نصب الشهيد الذي يرمز لتضحية الشهداء بأرواحهم للوطن، في شرقي العاصمة بغداد.

وكان مسلحو داعش قد شنوا في 15 آب / أغسطس 2014 هجوماً من عدة محاور على قرية كوجو في شنگال، وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها حوالي 500 من الكورد الإيزيديين.