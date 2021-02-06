سائرون تكشف سبباً سيؤخر إقرار الموازنة لعدة أيام

أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم الجمعة، أن إقليم كردستان لغاية الآن لم يكشف عن ما بذمته المالية إلى بغداد، الأمر الذي سيؤخر إقرار الموازنة لعدة أيام.

وقال الزيادي في حديث للوكالة الرسمية، إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد اي تأخير فيها وهي مستمرة لعدة شهور كون المبالغ المالية موجودة، حتى وأن تأخر التصويت على الموازنة العامة”.

واضاف ان” الموازنة فيها اختلاف كبير بين الكرد واللجنة المالية والأطراف السياسية، لذلك فهي بحاجة لتوافق سياسي ووقت أكثر للتصويت عليها”.

واشار الى ان” الإقليم لم يسدد الديون من عام 2003 وإلى الآن”، موضحا أن “الاشكالية تتعلق بكشف الإقليم ما بذمته المالية من موارد غير نفطية ل‍بغداد، وأن لغاية الآن لا توافقات بشأن هذا الملف، وبالتالي ستتأخر الموازنة لعدة أيام أخرى”.