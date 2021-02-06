وكيل وزارة الصناعة في حكومة إقليم كوردستان : انتاج الإقليم من الاسمنت والحديد يكفي كل العراق

أفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم السبت ، ان انتاج الاسمنت والحديد في إقليم كوردستان يسد حاجة العراق ايضاً ، كما بالإمكان تصديره الى تركيا وايران .

علي عثمان ، قال ان ” وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان تسعى لإعادة تشغيل جميع المصانع والمعامل في الإقليم عبر الدعم والمساندة وبذلك وبالإضافة الى سد الحاجة المحلية من انتاج هذه المصانع يمكن تصديره الى بقية مناطق العراق ودول الجوار ايضاً “.

عثمان أوضح بالقول ” على سبيل المثال ومايبعث على الفخر هو ان انتاج الاسمنت والحديد في إقليم كوردستان يسد حاجة العراق ايضاً ، ومع زيادة الدعم سيكون بالإمكان تطوير ورفع القدرة الإنتاجية وتصدير هذين المادتين من مواد البناء الى تركيا وايران ايضاً “.

وتابع ، بالقول ان ” انتاج الاسمنت السنوي في العراق يبلغ 500 الف طن 65% منه يُنتج في إقليم كوردستان ، فيما معدل انتاج حديد البناء سنوياً يصل الى 900 الف طن فيما السوق العراقية بحاجة الى 2.5 مليون طن”.

وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، تابع بالقول ان “الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ، تولي أهمية كبيرة لدعم القطاع الصناعي واتخذت العديد من الخطوات في هذا الجانب ” ، لافتاً الى ان ” هذا الامر بحاجة الى جهد جماعي ومن مختلف الوزارات والقطاعات والمؤسسات المعنية في حكومة الإقليم التي لديها تفهم جيد لهذا الامر”.

مردفاً ان “حكومة إقليم كوردستان لديها خطط وتعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط ، لذلك فهي تدعم تطوير القطاع الصناعي في الإقليم وتعمل على النهوض به”.

من جانبه ، قال رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان محمد شكري ، ان ” 107 من المصانع والمعامل الكبيرة تصدر حالياً انتاجها الى مناطق وسط وجنوب العراق “.