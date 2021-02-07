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استجابة لدعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيس السلطة القضائية في ايران يزور العراق

بغداد / إعلام القضاء
بناء على دعوة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان يصل رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية سماحة اية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين الموافق 8-2-2021 على رأس وفد قضائي عالي المستوى.
وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في اطار التعاون القضائي والقانوني”.
وأضاف بانه “سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق”.

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