الصحة: العراق سيبدأ مرحلة تعامل جديدة مع كورونا نهاية الشهر الحالي

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأحد، ان العراق سيبدأ في مرحلة جديدة من التعامل مع كورونا نهاية الشهر الحالي، فيما حدد ابرز التوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال التميمي، وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إن “اربعة شروط مطلوبة من المواطنين للوقاية من الفيروس منها ارتداء الكمامة والابتعاد الجسدي والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات”.

وشدد على ضرورة “التزام المؤسسات القطاعية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بتعليمات وزارة الصحة، خاصة ونحن مقبلون في نهاية الشهر الحالي، على توفير اللقاح وبالتالي نبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع الوباء”، داعياً إلى “تشديد الاجراءات لاسيما في المولات والاسواق والمدارس والكليات والجامعات”.

وبشأن التوصيات التي سترفعها الوزارة الى لجنة الصحة والسلامة الوطنية، اشار التميمي الى ان “من ضمن التوصيات هو التاكيد على وزارة التربية بالدوام يوم واحد في الاسبوع ويومان في الاسبوع بالنسبة للجامعات والكليات، اضافة الى منع التجمعات ومنع قيام صلاة الجماعة ومنع دخول اي زائر الى المراقد المقدسة ما لم يرتدي الكمامة، مع منع مجالس العزاء وصالات الاعراس، لا سيما بعدما ما لاحظناه من تهاون كبير في الالتزام بالاجراءات الصحية”.