القانونية النيابية تحدد أولويات البرلمان قبل الذهاب للعطلة التشريعية

حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أولويات مجلس النواب قبل الذهاب إلى العطلة التشريعية.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الغزي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “استجواب محافظ البنك المركزي، واستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات سيكونان على جدول أعمال مجلس النواب”.

وأشار الى أن “جدول أعمال المجلس سيتضمن قانون الموازنة قبل الذهاب الى العطلة التشريعية”.

وكان مكتب رئيس الوزراء أكد في وقت سابق، الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت.