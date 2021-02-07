القبض على مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء

افاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بإلقاء القبض مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء بتهم الفساد.

وقال المصدر أن “لجنة مكافحة الفساد نفذت أمر قبض بحق المتهم رعد قاسم محمد مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء وفق المادة 310 من قانون العقوبات العراقي”.