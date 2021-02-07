المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف: قيام وكيل وزارة (سيء السمعة) برفع دعوى ضد النائبة نصيف هو شرف عظيم لها

أكد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف أن قيام وكيل وزارة سيء السمعة مشهور بقضايا التحرش ومساومة النساء على أعراضهن برفع دعوى قضائية ضدها هو شرف عظيم للنائبة نصيف لأنها تدافع عن النساء العراقيات ضد شخص يستغل منصبه للاعتداء على اعراضهن “.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” أن الدستور العراقي كفل ممارسة الدور الرقابي للنائب في الكشف عن الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وأي إجراء من القضاء هو محل احترام وتقدير وبضمنه رفع الحصانة عن النائبة نصيف بهدف إتاحة المجال لها للحضور امام القضاء، وهذا وسام شرف لها عندما تقف للدفاع عن شرف العراقيات من مبتزي الاعراض “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” إن النائبة نصيف بإذن الله تعالى ستقلب السحر على الساحر وتفضح هذا الشخص عديم المروءة ومبتز الأعراض الذي تم تكريمه واعطاؤه منصب وكيل بدلاً من محاسبته على أفعاله اللا أخلاقية، علماً بأن ثقتنا كبيرة في القضاء العراقي الذي سيحكم بالعدل وينزل القصاص العادل بهذا الشخص “.