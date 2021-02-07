(بالفيديو) وائل جسار يطرح أغنيته الجديدة “ولا في الأحلام”

أطلق المطرب اللبناني وائل جسار كليب أغنية جديدة بعنوان و”لا في الأحلام”، وهي من ألحان أحمد زعيم وكلمات أحمد قطوط.

وقد صوّر جسار أغنيته بطريقة الفيديو كليب، وهو من إخراج فادي حداد وشبّه الأغنية بفيلم هوليودي قصير.