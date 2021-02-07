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تعرف على أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي

أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الاجتماع اليوم الاحد:

– اللجنة أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءات من الحكومة برؤية مالية فقط.
– اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة.

– ضغط النفقات وتعظيم الايرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من ٣٠٢ استضافة لمختلف مؤسسات الدولة.
– دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات.
– تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة.
– اللجنة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها.

-التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة.

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