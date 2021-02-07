رجل يرمي زوجته من سيارته المسرعة في ذي قار

توفيت امرأة في محافظة ذي قار، متأثرة بإصابة بليغة تعرضت لها إثر قيام زوجها برميها من السيارة أثناء سيرها بسرعة كبيرة.

وقال مصدر امني أن “رجلاً من مواليد 1967، قام برمي زوجته من سيارته وهي تسير بسرعة كبيرة في قضاء قلعة سكر بتاريخ 29 كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن حدوث كسور في جسدها ورضوض ونزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى”.

وأضاف المصدر ، أنّ “الزوجة طلبت الشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة يوم أمس السبت متأثرة بإصابتها”.

وبين المصدر، أنّ “الشرطة فتحت تحقيقها لمعرفة ملابسات الحادث، وأصدر قاضي التحقيق أمر قبض وتحر ضد المتهم، وتم اعتقاله وإيداعه في التوقيف تمهيداً لعرضه أمام المحكمة المختصة”.