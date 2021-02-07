ساراماغو وساراماغوية …

1

يمكن اعادة تدوير رقائق الزجاج واقلام الحمرة

قطع من المعدن ستقوم بهذه العملية

التي لن تخرج عن خط الثوان

هل ستنجح تلك الاشكال المتلاصقة

في اذابة الحروف وتطهير الكلمات

2

من الممكن

قص وريد من قصيدة

وشريان من نص

كيف

حين يضمحل مقص السطور

3

من المهام الشاقة

امتصاص الظل

من

حبر السراب

4

كلمة السر

هي

الفراغ

5

ساراماغو

لمف

الالياف المصبوغة بالملح

6

في العبثية

وعاء للفوضى المستدامة

7

العقائدية

ثيمة مستعارة

بين التقليد والابتكار

8

التغريب

حركة ساراماغوية على رقعة الكوميونزم

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب