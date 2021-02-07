ساراماغو وساراماغوية …
1
يمكن اعادة تدوير رقائق الزجاج واقلام الحمرة
قطع من المعدن ستقوم بهذه العملية
التي لن تخرج عن خط الثوان
هل ستنجح تلك الاشكال المتلاصقة
في اذابة الحروف وتطهير الكلمات
2
من الممكن
قص وريد من قصيدة
وشريان من نص
كيف
حين يضمحل مقص السطور
3
من المهام الشاقة
امتصاص الظل
من
حبر السراب
4
كلمة السر
هي
الفراغ
5
ساراماغو
لمف
الالياف المصبوغة بالملح
6
في العبثية
وعاء للفوضى المستدامة
7
العقائدية
ثيمة مستعارة
بين التقليد والابتكار
8
التغريب
حركة ساراماغوية على رقعة الكوميونزم
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب