Posted on by

مجلس الأمن: داعش يحتفظ بـ10 آلاف مسلح في العراق وسوريا

أكد مجلس الأمن الدولي أن تنظيم داعش ما يزال قادراً على شن عمليات في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، رغم التحديات التي يواجهها ومن بينها فقدانه عدداً من قياداته في عام 2020.

وقدر المجلس في تقرير تحليلي عن تنظيمي داعش والقاعدة والكيانات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما، وتابعته (المدى) “عدد مقاتلي داعش في البلدين بنحو عشرة آلاف عنصر غالبيتهم في العراق. وقال تقرير مجلس الأمن الدولي إن قدرة داعش على شن هجمات في المناطق التي تشهد نزاعاً، أكبر منها في المناطق الآمنة.

وأوضح التقرير أن هناك ميلاً داخل التنظيم في مناطق النزاع، نحو اللامركزية، وزيادة تفويض عمليات اتخاذ القرارات التكتيكية، إلى كل خلية من الخلايا المستقلة في الميدان.

ويتفق الباحث في “مركز جسور للدراسات” عبد الوهاب عاصي مع تقرير مجلس الأمن بأن عودة تنظيم “داعش” لن تكون شاملة وقوية في الوقت الحالي. وقال عاصي إن هناك مراحل لعودة التنظيم وفق ستراتيجيته المعهودة ومنها “كسر الأسوار” وهي ستراتيجية يتبعها لتحرير معتقليه عبر شن هجمات على مراكز الاعتقال، بالإضافة إلى اتباع خطوات أخرى تقوم على توسيع سيطرته الأمنية وذلك بضرب مراكز الخدمات الإدارية والخدماتية والسيطرة على المرافق العسكرية وإضعاف قدرة الطرف الآخر على السيطرة وشلّ حركته في المناطق المستهدفة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close