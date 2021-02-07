نظرية السيادة السياسية

ترجمة د زهير الخويلدي

“السيادة، في النظرية السياسية، المشرف النهائي، أو السلطة، في عملية صنع القرار في الدولة وفي الحفاظ على النظام. يرتبط مفهوم السيادة – وهو أحد أكثر الأفكار إثارة للجدل في العلوم السياسية والقانون الدولي – ارتباطًا وثيقًا بالمفاهيم الصعبة للدولة والحكومة والاستقلال والديمقراطية. مشتق من الكلمة اللاتينية superanus من خلال souveraineté الفرنسية، كان المصطلح يُفهم في الأصل على أنه يعني ما يعادل القوة العليا. ومع ذلك، غالبًا ما انحرف تطبيقه في الممارسة العملية عن هذا المعنى التقليدي.

تاريخ السيادة

في القرن السادس عشر، استخدمت فرنسا جان بودان (1530-1596) المفهوم الجديد للسيادة لتعزيز سلطة الملك الفرنسي على اللوردات الإقطاعيين المتمردين، مما سهل الانتقال من الإقطاع إلى القومية. المفكر الذي بذل قصارى جهده لتزويد المصطلح بمعناه الحديث كان الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز (1588-1679)، الذي جادل بأنه في كل حالة حقيقية يجب أن يتمتع شخص ما أو مجموعة من الأشخاص بالسلطة النهائية والمطلقة لإعلان القانون؛ ورأى أن تقسيم هذه السلطة يعني في الأساس تدمير وحدة الدولة. نظريات الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (1632-1704) والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712-1778) – أن الدولة تقوم على ميثاق رسمي أو غير رسمي لمواطنيها، وهو عقد اجتماعي يعهدون من خلاله صلاحيات الحكومة التي قد تكون ضرورية للحماية المشتركة – أدت إلى تطوير عقيدة السيادة الشعبية التي وجدت تعبيرًا عنها في إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776. تم إعطاء تطور آخر لهذا المفهوم من خلال البيان في الدستور الفرنسي لعام 1791 أن “السيادة واحدة، غير قابلة للتجزئة، غير قابلة للتصرف ولا تقادم؛ إنها ملك للأمة. لا يمكن لأي مجموعة أن تنسب السيادة لنفسها ولا يمكن للفرد أن ينتحلها لنفسه. وهكذا، فإن فكرة السيادة الشعبية التي يمارسها الشعب في المقام الأول أصبحت مقترنة بفكرة السيادة الوطنية التي لا يمارسها شعب غير منظم في حالة الطبيعة، ولكن من قبل أمة متجسدة في دولة منظمة. في القرن التاسع عشر، طور الفقيه الإنجليزي جون أوستن (1790-1859) المفهوم أكثر من خلال التحقيق في من يمارس السيادة باسم الشعب أو الدولة. وخلص إلى أن السيادة منوطة ببرلمان الأمة. وقال إن البرلمان هو جهاز أعلى يسن القوانين الملزمة لأي شخص آخر ولكن هذا هو نفسه غير ملزم بالقوانين ويمكنه تغيير هذه القوانين متى شاء. ومع ذلك، فإن هذا الوصف يناسب نظامًا معينًا للحكومة، مثل النظام الذي كان سائدًا في بريطانيا العظمى خلال القرن التاسع عشر. لم تكن فكرة أوستن عن السيادة التشريعية مناسبة تمامًا للوضع الأمريكي. لم يمنح دستور الولايات المتحدة، وهو القانون الأساسي للاتحاد الفيدرالي، الهيئة التشريعية الوطنية سلطة عليا، لكنه فرض قيودًا مهمة عليها. تمت إضافة مزيد من التعقيد عندما أكدت المحكمة العليا للولايات المتحدة بنجاح في قضية ماربوري ضد ماديسون (1803) حقها في إعلان عدم دستورية القوانين من خلال إجراء يسمى المراجعة القضائية. على الرغم من أن هذا التطور لم يؤد إلى السيادة القضائية، إلا أنه يبدو أنه منح السلطة السيادية في الوثيقة الأساسية نفسها، الدستور. وقد زاد تعقيد نظام السيادة الدستورية هذا من حقيقة أن سلطة اقتراح التغييرات في الدستور والموافقة عليها منوطة ليس فقط بالكونغرس ولكن أيضًا بالولايات وفي الاتفاقيات الخاصة التي دعت لهذا الغرض. وبالتالي، يمكن القول إن السيادة استمرت في الولايات أو في الشعب، الذين احتفظوا بجميع السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة أو التي يحظرها الدستور صراحةً للولايات أو الشعب (التعديل العاشر). ونتيجة لذلك، فإن ادعاءات المدافعين عن حقوق الدول بأن الدول لا تزال تتمتع بالسيادة قد تعززت بسبب صعوبة إيجاد مستودع وحيد للسيادة في هيكل اتحادي معقد؛ ووجد مفهوم السيادة المزدوجة لكل من الاتحاد والوحدات المكونة أساسًا نظريًا. حتى إذا تم قبول النظرية المنافسة للسيادة الشعبية – النظرية التي منحت السيادة لشعب الولايات المتحدة -، فلا يزال من الممكن القول بأن هذه السيادة لا يجب أن تمارس نيابة عن الشعب فقط من قبل الحكومة الوطنية ولكن يمكن أن تكون كذلك. مقسمة على أساس وظيفي بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات. تم شن هجوم آخر من الداخل على عقيدة سيادة الدولة في القرن العشرين من قبل هؤلاء العلماء السياسيين (على سبيل المثال، ليون دوغيت، هوغو كرابي، وهارولد جي لاسكي) الذين طوروا نظرية السيادة التعددية التي يمارسها مختلف السياسيين، المجموعات الاقتصادية والاجتماعية والدينية التي تهيمن على حكومة كل ولاية. وفقًا لهذه العقيدة، فإن السيادة في كل مجتمع لا تكمن في أي مكان معين ولكنها تنتقل باستمرار من مجموعة (أو تحالف مجموعات) إلى أخرى. زعمت نظرية التعددية كذلك أن الدولة ليست سوى مثال واحد من العديد من الأمثلة على التضامن الاجتماعي ولا تمتلك سلطة خاصة مقارنة بمكونات المجتمع الأخرى.

السيادة والقانون الدولي

على الرغم من أن مبدأ السيادة كان له تأثير مهم على التطورات داخل الدول، إلا أن تأثيره الأكبر كان في العلاقات بين الدول. يمكن إرجاع الصعوبات هنا إلى تصريح بودان بأن الملوك الذين يضعون القوانين لا يمكن أن يكونوا ملزمين بالقوانين التي يضعونها (تخضع لقوانين المرأة غير المتزوجة، وسلطة رعاياه وهي خلاصة عظمة). غالبًا ما يتم تفسير هذا البيان على أنه يعني أن صاحب السيادة ليس مسؤولاً أمام أي شخص وغير ملزم بأي قوانين. ومع ذلك، فإن قراءة كتابات بودين عن كثب لا تدعم هذا التفسير. وشدد على أنه حتى فيما يتعلق بمواطنيهم، فإن الملوك ملزمون بمراعاة بعض القواعد الأساسية المستمدة من القانون الإلهي، وقانون الطبيعة أو العقل، والقانون المشترك بين جميع الأمم (حق الشعوب)، وكذلك القوانين الأساسية للدولة التي تحدد من هو صاحب السيادة، ومن الذي يخلف السيادة، وما الذي يحد من السلطة السيادية. وهكذا، كانت سيادة بودان مقيدة بالقانون الدستوري للدولة والقانون الأعلى الذي كان يعتبر ملزماً لكل إنسان. في الواقع، ناقش بودين العديد من تلك القواعد التي تم دمجها لاحقًا في نسيج القانون الدولي باعتبارها ملزمة للدول. ومع ذلك، فقد استخدمت نظرياته لتبرير الحكم المطلق في النظام السياسي الداخلي والفوضى في المجال الدولي.

تم تطوير هذا التفسير إلى نهايته المنطقية بواسطة هوبز في التنين (1651)، حيث تم تحديد السيادة بالقوة بدلاً من القانون. القانون هو ما يأمر به أصحاب السيادة، ولا يمكنه أن يحد من سلطتهم: فالسلطة السيادية مطلقة. على الصعيد الدولي، أدى هذا الشرط إلى حالة حرب دائمة، حيث حاول أصحاب السيادة فرض إرادتهم بالقوة على جميع الملوك الآخرين. لقد تغير هذا الوضع قليلاً بمرور الوقت، مع استمرار الدول ذات السيادة في المطالبة بالحق في أن يكونوا قضاة في خلافاتهم الخاصة لفرض مفهومهم الخاص لحقوقهم عن طريق الحرب، ومعاملة مواطنيهم بأي طريقة تناسبهم، وتنظيم الحياة الاقتصادية مع تجاهل تام للتداعيات المحتملة في دول القرن العشرين، حيث بدأت تظهر خلال القيود المهمة الأخرى على حرية تصرف الدول. وضعت اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 قواعد تفصيلية تحكم إدارة الحروب في البر والبحر. ميثاق عصبة الأمم، وسابق الأمم المتحدة (الأمم المتحدة)، يقيد الحق في شن حرب، كما أدان ميثاق كيلوغ – برياند لعام 1928 اللجوء إلى الحرب من أجل حل الخلافات الدولية واستخدامها كأداة وطنية. سياسات. وتبعهم ميثاق الأمم المتحدة، الذي فرض واجب الدول الأعضاء على “تسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية بطريقة لا تعرض السلام والأمن الدوليين والعدل للخطر”، وأكملها بأمر قضائي بأن جميع الأعضاء “تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها” (المادة 2). ومع ذلك، نص الميثاق أيضًا على أن الأمم المتحدة “تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها”. نتيجة لهذه التطورات، لم تعد السيادة تعتبر مرادفًا للسلطة غير المقيدة. قبلت الدول مجموعة كبيرة من القوانين التي تحد من حقها السيادي في التصرف كما يحلو لها. عادة ما يتم تفسير هذه القيود على السيادة على أنها مستمدة من الموافقة أو التحديد الذاتي، ولكن يمكن بسهولة إثبات أنه في بعض الحالات، تم اعتبار الدول ملزمة بقواعد معينة من القانون الدولي على الرغم من عدم وجود دليل مقنع على أن هذه القواعد قد تم قبولها صراحةً أو ضمنيًا. عن طريقهم. على العكس من ذلك، لا يمكن عادةً فرض قواعد جديدة على دولة ما، دون موافقتها، على إرادة الدول الأخرى. وبهذه الطريقة تم تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع الدولي ورغبة الدول في حماية سيادتها إلى أقصى حد ممكن.

الدول غير السيادية

لقد فقد التمييز في القرن التاسع عشر بين الدول ذات السيادة الكاملة وفئات عديدة من الوحدات الأقل سيادة أهميتها بموجب قانون الأمم المتحدة. لم يتم التركيز على الاختلافات القانونية بين المستعمرات والدول المحمية والمحميات والدول الواقعة تحت سيادة دولة أخرى ولكن على التمييز العملي بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أصبحت المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي “أمانة مقدسة”، ووعدت الدول التي تديرها بتطويرها نحو الحكم الذاتي. تم وضع بعض هذه الأراضي تحت إشراف مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى إشراف أوثق على إدارتها من قبل الأمم المتحدة وفي تقدمهم بشكل أسرع نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال. بمجرد أن يحصل الإقليم على الحكم الذاتي، على النحو المحدد في قرارات الجمعية العامة، تتوقف إشراف الأمم المتحدة، على الرغم من عدم الوصول إلى وضع مستقل.

سيادة مقسمة

لم يدم مفهوم السيادة المطلقة غير المحدودة لفترة طويلة بعد اعتماده، سواء محليًا أو دوليًا. فرض نمو الديمقراطية قيودًا مهمة على سلطة الحاكم والطبقات الحاكمة. أدى ازدياد الاعتماد المتبادل بين الدول إلى تقييد مبدأ القوة في الشؤون الدولية. لقد أدرك المواطنون وصناع السياسات بشكل عام أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون قانون وأنه لا يمكن أن يكون هناك قانون دون بعض القيود على السيادة. لذلك بدأوا في تجميع سيادتهم إلى الحد المطلوب للحفاظ على السلام والازدهار – على سبيل المثال، منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، ومنظمة التجارة العالمية ، والاتحاد الأوروبي – وكانت السيادة على نحو متزايد تمارس نيابة عن شعوب العالم ليس فقط من قبل الحكومات الوطنية ولكن أيضًا من قبل المنظمات الإقليمية والدولية. وهكذا، فإن نظرية السيادة المقسمة، التي تم تطويرها لأول مرة في الدول الفيدرالية، بدأت قابلة للتطبيق في المجال الدولي.” مراجعة: ايمي تكانين ، المصدر: الموسوعة البريطانية ، الرابط:

https://www.britannica.com/topic/sovereignty/Sovereignty-and-international-law

كاتب فلسفي