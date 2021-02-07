وزير الصناعة: التجار سبب تراجع صناعتنا!

أكد وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، أمس السبت، أن التجار الكبار يتنافسون من اجل الأرباح وهم بالتالي يضغطون لوقف تقدم الصناعة في البلد.

وأضاف الخباز، أنه “لم يتعرض منذ تسنمه المنصب إلى اي ضغط من جهة داخلية ولا اقليمية لمنع منتج أو افتتاح مصنع”، مشيراً إلى “وجود حرب بين التجار الكبار من أجل الارباح والفائدة، على حساب وزارة الصناعة، تهدف إلى منع تقدم العراق اقتصاديا”.

وأكد الخباز، أن “هذه المشاكل تحاول إعطاء انطباع على أن هناك مشاكل في الوزارة إلا أن المشكلة الحقيقية هي بين التجار ذاتهم”.

وبشأن المحاصصة، قال إن “هذا الامر واقع حال على مدى سنوات، ولكن الوزراء الحاليين جميعهم مهنيون رغم الدعم الذي يتلقونه من الاحزاب احيانا”.

واشار الى ان “وزارة الصناعة فيها 29 شركة و3 هيئات ومديرية، وسابقا كانت تعاني من المحسوبية وتوزيع الحصص بين جهات معينة لكن اليوم تم تحجيم هذا الامر بمساعدة النواب”.

وحول انتمائه السياسي، قال الوزير إنه “مرشح عن كتلة سنية وهذا الامر معلوم للجميع.. لكنني مستقل وأعمل بمهنية وأحظى بالدعم والترحيب من جميع الجهات، رغم المنغصات التي تحاول التسقيط وتشويه السمعة لمصالح شخصية، بعد تضرر اصحابها من الضوابط والأسس التي تم تفعيلها في الوزارة أخيراً”.