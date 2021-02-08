الاعرجي : كتل سياسية كبيرة تروج لمقاطعة الانتخابات.. لهذا السبب !

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الاعرجي، اليوم السبت، وجود كتل سياسية كبيرة تقود حملة في وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمقاطعة الانتخابات المقبلة لكي يذهب اتباعها فقط وتبقى هي بالسلطة.

وأوضح الاعرجي ان ” الكتل السياسية تدرك بان المشاركة الواسعة في الانتخابات سوف تؤدي الى زوالها وتقليل عدد المقاعد التي تحصدها في مجلس النواب وبالتالي ضياع السلطة منها ولذا هي تدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات”.

وأوضح الاعرجي بأن “بعض الكتل السياسية ترفض الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية وهذا دليل على عزمها بتزوير الانتخابات ولهذا السبب تسعى للتخلص من الرقابة الدولية بحجة السيادة رغم ان الرقابة الدولية على الانتخابات تحدث في مختلف دول العالم وهي مسألة طبيعية”.