الحكومة تستلم نسخة منقحة من مشروع قانون الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، امس، تسليم الحكومة نسخة منقحة من مشروع قانون موازنة 2021، فيما أكد رئيس الحكومة أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط لتخفيف العبء عن المواطن.

وقالت اللجنة المالية النيابية في بيان تلقته (المدى) انها “ناقشت مسودة قانون موازنة 2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع تضمن إعادة كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط”. وأشار البيان الى أن “اللجنة المالية سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة الى الحكومة”.

وبحسب البيان اجرت اللجنة المالية 302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة.

بدوره، قال الكاظمي في بيان منفصل تلقت (المدى) نسخة منه إن “الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود”.

وأشار الكاظمي الى “أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع الى التصويت في البرلمان”، مؤكداً على “ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي”.