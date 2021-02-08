الصين: نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات

شدد السفير الصيني في العراق تشانغ تاو على رفض بلاده لاستخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية مؤكدا دعم الصين لشعب وحكومة العراق في مجال مكافحة الارهاب والانتخابات المبكرة.

وقال تاو خلال مؤتمر صحفي عقده السفير على منصة الكترونية للتعريف بالانجازات الصينيّة المتحققة مع العراق.

واكد تشانع تاو ان “بلاده زودت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بواحد وعشرين منظومة اتصال عن بعد لتسهيل عملية عقد الاجتماعات اضافة الى منحها مجموعة من التقنيات المتطورة الاخرى في هذا المجال”.

واضاف تشانغ تاو ان “حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ثلاثين مليارا ومئة مليون دولار خلال عام 2020 ، فيما استوردت الصين نفطا من العراق بلغت كميته اكثر من 60 مليون برميل خلال العام الماضي”.

وبين السفير الصيني ان “هناك مجموعة من المشاريع تعتزم تنفيذها بلاده في العراق بموجب الاتفاقيات المبرمة بين بكين وبغداد من بينها انشاء 100 مدرسة لمراحل مختلفة فضلا عن المرحلة الثانية من محطة صلاح الدين الحرارية، وجدد تشانغ تاو دعم بكين لحكومة بغداد في مجال محاربة الارهاب وتعزيز الامن وتحقيق الاستقرار”.