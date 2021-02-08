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الكشف عن موعد الاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للمتقدمين للدورة (43)…

العشرون من الشهر الحالي موعدا للامتحان الشفهي

بغداد/ إعلام القضاء
حدد المعهد القضائي خمسة ايام كموعد للاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للمتقدمين للدورة 43 لسنة 2020 – 2021.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المعهد القضائي فتح باب الاعتراض على النتائج ولمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7-2-2021 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 11-2-2021، لافتا إلى أن “تقديم الاعتراضات سيكون في مقر المعهد القضائي”.
وأضاف المركز الاعلامي أن “يوم السبت الموافق 20/ 2/ 2021 الساعة التاسعة صباحا في مقر مجلس القضاء الاعلى سيكون موعدا (للامتحان الشفهي) للسيدات والسادة ممن اجتازوا اختبار المرحلة الاولى(الامتحان التحريري)”.

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