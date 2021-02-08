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بارزاني الخيرية: العائدون إلى شنگال يغادرونها مجدداً .. «حياتهم في خطر»

أكد مسؤول مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في شنگال (سنجار)، اليوم الأحد، أن النازحين العائدين إلى شنگال يسعون لمغادرتها مجدداً بسبب انعدام الخدمات وتدهور الأوضاع الأمنية في شنگال.

وقال بير ديان جعفر : «العائدون إلى شنگال نادمون الآن، بسبب انعدام الخدمات وتدهور الأوضاع الأمنية، ويسعون لمغادرة شنگال مجدداً».

وأوضح أن عدداً كبيراً من العوائل العائدة إلى شنگال قد تواصلت معهم، مبدية رغبتها بمغادرة القضاء والعودة إلى الأماكن التي قدمت منها في إقليم كوردستان.

وأكد مسؤول مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية، أن العائدين إلى شنگال بدؤوا يغادرونها تدريجياً، «لكنهم يواجهون جملة من المشاكل، لأنهم حين عادوا إلى شنگال أغلقت ملفات النزوح الخاصة بهم وشطبت أسماؤهم من قوائم النازحين».

وأشار إلى أن مؤسسة بارزاني الخيرية تسعى مع الجهات المعنية لإيجاد آلية لمساعدة هذه العوائل، لأن «حياتهم في خطر».

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