تبليط 16 مليون متر من شوارع العاصمة.. وحملة مرتقبة لرفع التجاوزات

أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية علي الحميداوي، مساهمة الحشد الخدمي في إكساء 16 مليون متر من شوارع بغداد مستقبلا.

وقال الحميداوي ان العاصمة بغداد ستشهد إكساء 16 مليون متر لشوارعها، وهو رقم كبير جدا، مضيفا أن كوادر أمانة بغداد لاتستطيع تغطية العمل على هذه المساحة، لذلك كان هناك اتفاق على تشكيل حشد وطني خدمي في بغداد يشمل وزارة الاعمار والاسكان، الصناعة، النفط، امانة بغداد، والحشد الشعبي.

واوضح عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ان وزارة النفط ستجهز المشتقات النفطية والمواد الاولية الداخلة في الاكساء، اما وزارة الصناعة، مهمتها توفير (الحصى والسبيس)، والحشد الشعبي، بالآليات والكوادر.

وأشار النائب الى ان الجهات الساندة من وزارات وهيئات تتكفل بتوفير ماعليها، وسوف لن تكون هناك تخصيصات مالية لهذا الحشد سوى مايتم تقديمه من هذه الجهات من مواد اولية وكوادر.

وتابع الحميداوي بأن “هذا الشيء لا يضر بالوزارات والاموال المخصصة لها كميزانية، لان مشاركتها تعتمد على ما تمتلكه من مواد اولية، وآليات، وكوادر بشرية”.

وفي سياق آخر، بحث محافظ بغداد محمد جابر العطا، مع قائد عمليات بغداد أحمد سليم بهجت، آلية تفعيل فوج رفع التجاوزات في العاصمة.

وقال قسم اعلام المحافظة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “المحافظ ناقش ايضا الوضع الامني، وتكثيف الجهد الاستخباري، وملاحقة الجماعات الإرهابية، وكبح جماح عملياتهم الاجرامية قبل تنفيذها”.

وشدد العطا، على “ضرورة تحسين وضع منظومة المراقبة (الكاميرات) وتفعيلها في أكثر من مركز بغية الاستفادة منها امنياً بالحد الأمثل”.

وتريثت الحكومة بحملة رفع التجاوزات مطلع شهر تشرين الأول 2019 بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتسببت فيما بعد باستقالة الحكومة.