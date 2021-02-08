ترتيب الدوري الإسباني.. ميسي يعيد برشلونة للوصافة

حقق برشلونة فوزا مثيرا على حساب ضيفه ريـال بيتيس بنتيجة 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وواصل برشلونة سلسلته المثالية من حيث عدد الفوز المتتالي في الليغا، والتي بلغت 6 انتصارات حاليا

تقدم بيتيس في النتيجة عن طريق بورخا إيغليسياس في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض.

ومع بدايات الشوط الثاني ، قرر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة إقحام الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.

ولم ينتظر ميسي سوى 3 دقائق ، حيث سجل هدف تعادل فريقه بالدقيقة 59، قبل أن يساهم في الهدف الثاني للبارسا الذي سجله فيكتور رويز لاعب بيتيس بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 68.

لم يستسلم بيتيس، واستطاع العودة في النتيجة بالدقيقة 75 عن طريق رويز، ليعوض الخطأ الذي تسببه في استقبال شباك فريقه لهدف البارسا الثاني.

وأصبح رويز أول لاعب في تاريخ الليغا خلال الألفية الحالية الذي يسجل هدفا في مرمى برشلونة وفريقه بالخطأ معا.

وفي الدقيقة 87، استطاع فرانسيسكو ترينكاو تسجيل هدف انتصار برشلونة القاتل، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثالث.

على الجانب الآخر، توقف رصيد ريـال بيتيس عند 30 نقطة في المركز السابع بجدول المسابقة.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.