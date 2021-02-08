تسهيلات حكومة إقليم كوردستان تنشط الحركة التجارية

أكد المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعية بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن التسهيلات التي منحتها الحكومة بصدد تجديد الرخص التجارية ساهمت في تنشيط وزيادة الحركة التجارية.

وقال نوزاد كامل: «خلال الأعوام الماضية، كان على التجار تجديد رخص العمل والاستيراد مطلع كل عام وخلال شهر واحد، ما كان يشكل صعوبة كبيرة للتجار ويسفر عن تراجع الحركة التجارية»، وأضاف «لكننا هذا العام قمنا بمنح تسهيلات كبيرة في هذا الصدد».

وأوضح «لقد حددنا مهلة شهرين للتجار لكي يقوموا بتجديد رخصهم حتى نهاية شهر شباط / فبراير، مع إمكانية مواصلة أعمالهم التجارية بالرخص القديمة حتى ذلك الموعد، مع إدخال تسهيلات أخرى في المعابر الحدودية».

وتابع كامل «إضافة إلى ذلك، نقوم بالانتقال إلى النظام الالكتروني في الوزارة، وقد قطعنا حتى الآن شوطاً كبيراً بالصدد، ما يسهل على التجار الحصول على وثائق تجديد رخص العمل الكترونياً من أي مكان يتواجدون فيه، إلى جانب الحصول على رخص الاستيراد».

وأكد المسؤول الكوردي، أن هذه التسهيلات من شأنها التقليل من الروتين وتنشيط وزيادة الحركة التجارية في الإقليم.